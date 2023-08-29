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СБУ задержала в Винницкой области бывшего сторонника «ДНР»

29 августа 2023, 09:43

СБУ задержала в Винницкой области бывшего сторонника «ДНР»

Задержанный из Константиновки. Фото: СБУ Задержанный из Константиновки. Фото: СБУ

Злоумышленник был задержан вблизи границы с непризнанным Приднестровьем, куда он пытался скрыться, чтобы избежать наказания за свои преступления, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, задержан житель города Константиновка. В 2014 году он присоединился к так называемому «славянскому полку» – подконтрольной России террористической группировке с востока Украины.

Там его привлекали к «дежурству» на блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона.

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Во время таких остановок боевики создавали искусственные поводы для похищения людей и конфискации их авто. Кроме того, фигурант администрировал несколько прокремлевских групп в соцсети Вконтакте, в которых агитировал жителей Донбасса вступать в «ДНР».

Однако еще до начала полномасштабного вторжения России, он покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался «залечь на дно», но был задержан в одном из приграничных районов Винницкой области.

Ранее житель пгт Бугаевка Луганской области воевал против Украины, в начале мая 2023 возле села Клищиевка Бахмутского района его задержали.

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