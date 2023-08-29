Подрыв автомобиля на Черниговщине: двое детей — в состоянии средней тяжести

В понедельник, 28 августа, в Черниговской области взорвался автомобиль на боеприпасе, погибли двое взрослых, двое детей были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«Пренебрегая предупредительными знаками „Мины“, установленными вдоль дорог, люди уехали отдыхать на озеро. Авто наехало на сдетонировавший боеприпас, произошло возгорание автомобиля. В результате взрыва двое взрослых погибли, а два ребенка госпитализированы в больницу», — сказано в сообщении.



Состояние двух девочек, попавших в Черниговскую детскую областную больницу, врачи оценивают, как средней тяжести, передает «Суспільне».



По словам гендиректорки Черниговской детской областной больницы Татьяны Лебедевой, детей, которые находились в автомобиле, выбросило взрывной волной. В больницу они попали в сознании.



«Есть незначительные телесные повреждения. У девочек травмы мягких тканей. У младшей девочки есть травма ноги. У старшей есть раны на лбу, наложены швы. Девушки 2014 и 2018 года рождения», — сказала Лебедева.



По информации источников издания, происшествие случилось в районе села Олешня. В результате взрыва погибли патрульный и его жена.