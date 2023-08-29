Підрив автомобіля на Чернігівщині: двоє дітей – у стані середньої важкості

У понеділок, 28 серпня, на Чернігівщині вибухнув автомобіль на боєприпасі, загинули двоє дорослих, двоє дітей було госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



«Нехтуючи попереджувальними знаками „Міни“, встановленими вздовж доріг, люди поїхали відпочивати на озеро. Авто наїхало на боєприпас, що здетонував, сталося займання автомобіля. Внаслідок вибуху двоє дорослих загинули, а дві дитини госпіталізовані до лікарні», — сказано в повідомленні.



Стан двох дівчаток, які потрапили до Чернігівської дитячої обласної лікарні, лікарі оцінюють як середньої тяжкісті, передає «Суспільне».



За словами гендиректорки Чернігівської дитячої обласної лікарні Тетяни Лебедєвої, дітей, які перебували в автомобілі, викинуло вибуховою хвилею.



«Є незначні тілесні ушкодження. У дівчаток травми м'яких тканин. Молодша дівчинка має травму ноги. У старшої є рани на лобі, накладені шви. Дівчата 2014 та 2018 року народження», - сказала Лебедєва.



За інформацією джерел видання, пригода сталася в районі села Олешня. Внаслідок вибуху загинули патрульний та його дружина.