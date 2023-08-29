Так называемую «власть» захваченного ВС РФ Токмака перевозят в другой город — Федоров

Почти ежедневные взрывы и освобождение ВСУ населенных пунктов на Мелитопольском направлении превращают временно оккупированный Токмак из прифронтового города во вполне фронтовой. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, оборона российская армии «дает трещину». Ссылаясь на информацию местных жителей, Федоров сообщил, что оккупационная «власть» Токмака — «на низком старте», ее перевозят в другой город.

«Куда — пока неизвестно, но ведь и «глубокий тыл» не спасает рашистов от хлопка. Пушечное мясо «второй армии мира» не убегает, а увеличивается! Поэтому должны помогать нашим военным, чтобы они уверенно гнали врага, как можно дальше от Украины», — нписал мэр Мелитополя.

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