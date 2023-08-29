Так звану «владу» захопленого ЗС РФ Токмака перевозять в інше місто — Федоров

Майже щоденні вибухи та звільнення ЗСУ населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють тимчасово окупований Токмак із прифронтового міста на цілком фронтовий. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, оборона російської армії «дає тріщину». Посилаючись на інформацію місцевих жителів, Федоров повідомив, що окупаційна «влада» Токмака — «на низькому старті», її перевозять до іншого міста.

«Куди — поки що невідомо, але ж і «глибокий тил» не рятує рашистів від бавовни. Саме гарматне м’ясо «другої армії світу» не тікає, а збільшується! Тож маємо допомагати нашим військовим, щоб вони впевнено гнали ворога якнайдалі від України», — написав мер Мелітополя.

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