Военные РФ перебрасывают пушки в сторону Симферополя

Российские вооруженные силы продолжают без остановки закидывать временно оккупированный полуостров военной техникой. Информация о переброске в Крым грузовиков с пушками сразу же появляется в местных телеграм-каналах после того, как люди замечают ее по направлению к админцентру полуострова.

«По трассе «Таврида» от Керчи в сторону Симферополя отмечена переброска российской военной техники», — делятся местные в социальных сетях.



Во время передвижения оккупантов вглубь Крыма, в колонне было насчитано около 30 грузовых автомобилей. Как отмечают гражданские, некоторые из них буксировали пушки.

Ранее ССО Украины показали, каким дроном атаковали 126-ую бригаду ЧФ РФ в захваченном Крыму.