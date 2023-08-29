Військові РФ перекидають гармати у бік Сімферополя

Російські збройні сили продовжують безупинно закидати тимчасово окупований півострів військовою технікою. Інформація про перекидання до Криму вантажівок з гарматами одразу ж з'являється у місцевих телеграм-каналах після того, як люди помічають її до адмінцентру півострова.

«По трасі «Таврида» від Керчі у бік Сімферополя відмічено перекидання російської військової техніки», — діляться місцеві в соціальних мережах.



Під час пересування окупантів у глиб Криму, в колоні було нараховано близько 30 вантажних автомобілів. Як зазначають цивільні, деякі з них буксирували гармати.

Раніше ССО України показали, яким дроном атакували 126 бригаду ЧФ РФ у захопленому Криму.