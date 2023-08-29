Мосгорсуд оставил Игоря Стрелкова под арестом

Московский городской суд признал законным арест российского боевика Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремистской деятельности. Об этом пишет российский «Интерфакс».



«Постановление Мещанского суда Москвы от 21 июля 2023 года об избрании меры пресечения в виде заключения стражу в отношении Гиркина сроком до 18 сентября 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в решении суда.



Защита Стрелкова просила апелляционный суд отменить решение первой инстанции и избрать ему более мягкую меру пресечения.



Адвокаты указали на то, что их подзащитный не собирается скрываться от следствия и суда, положительно характеризуется, имеет различные награды, страдает рядом заболеваний, а также активно сотрудничает со следствием и «дает последовательные и правдивые показания».



Стрелков поддержал адвокатов и отметил, что не понимает, почему суд первой инстанции избрал ему арест в качестве меры пресечения.



Обвиняемый также пояснил, что длительное время не выезжал за пределы России, находится «в поле зрения» спецслужб, и напомнил, что осужден судом Гааги.



Кроме того, он подчеркнул, что не признает вину и что намерен доказать свою невиновность.



Стрелкову предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Претензии к Стрелкову, как сообщалось, возникли у следствия из-за его двух постов в Telegram.



В настоящее время он находится под арестом в СИЗО «Лефортово».

Бывшего «министра обороны» группировки «ДНР», экс-офицера Федеральной службы безопасности РФ, военного преступника Игоря Гиркина (Стрелкова) арестовали 21 июля.



В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек.