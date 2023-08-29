Мосміськсуд залишив Ігоря Стрєлкова під арештом

Московський міський суд визнав законним арешт російського бойовика Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) у справі про заклики до екстремістської діяльності. Про це пише російський «Інтерфакс».



«Постанову Міщанського суду Москви від 21 липня 2023 року про обрання запобіжного заходу у вигляді ув'язнення варту щодо Гіркіна терміном до 18 вересня 2023 року залишити без змін, апеляційні скарги — без задоволення», — йдеться у рішенні суду.



Захист Стрєлкова просив апеляційний суд скасувати рішення першої інстанції та обрати йому більш м'який запобіжний захід.



Адвокати вказали на те, що їхній підзахисний не збирається ховатися від слідства та суду, позитивно характеризується, має різні нагороди, страждає на низку захворювань, а також активно співпрацює зі слідством і «дає послідовні та правдиві свідчення».



Стрєлков підтримав адвокатів і зазначив, що не розуміє, чому суд першої інстанції обрав йому арешт як запобіжний захід.



Обвинувачений також пояснив, що тривалий час не виїжджав за межі Росії, перебуває «у полі зору» спецслужб і нагадав, що засуджений судом Гааги.



Крім того, він наголосив, що не визнає провину і що має намір довести свою невинність.



Стрєлкову пред'явлено звинувачення у закликах до здійснення екстремістської діяльності. Претензії до Стрєлкова, як повідомлялося, виникли у слідства через його дві посади в Telegram.



Наразі він перебуває під арештом у СІЗО «Лефортове».

Колишнього «міністра оборони» угруповання «ДНР», екс-офіцера Федеральної служби безпеки РФ, військового злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) заарештували 21 липня.



У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги заочно засудив Стрєлкова до довічного ув'язнення у справі про збитий на Донбасі малайзійський «Боїнг», внаслідок чого загинули 298 людей.