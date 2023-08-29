Треть учеников в Украине не имеют постоянного доступа к обучению

В Украине в условиях войны около 30% учащихся не имеют постоянного доступа к образовательному процессу, около 50% учителей сельских школ отмечают ухудшение результатов обучения. Об этом свидетельствуют результаты общегосударственного исследования по образовательным потерям, проведенного Государственной службой качества образования, передает «Укринформ».



По данным исследования, ухудшение результатов обучения по украинскому языку отмечают 57% педагогов в селах и 44% учителей в городах, по иностранному языку — 52% учителей в селах и 47% в городах, по математике — 45% педагогов в селах и 40% в городах.



Фактор пола, по словам авторов исследования, если и влияет на результаты обучения, то в незначительной степени. В частности, в 6 классе пол учеников фактически не влияет на результаты обучения по математике, в то же время по украинскому языку девушки получили несколько более высокие результаты. Среди восьмиклассников результаты по математике и украинскому языку у девушек выше, чем у ребят, — на 0,4 и 0,41 балла соответственно.



Согласно результатам, самые высокие результаты продемонстрировали учащиеся в восточных областях и Киеве, самые низкие — на юге. Обучающиеся в городе получают несколько лучшие результаты обучения, чем те, кто учится в селах. Дети, проходившие тестирование за границей, получили несколько лучшие результаты, чем те, кто находился в Украине.