Третина учнів в Україні не мають постійного доступу до навчання

В Україні за умов війни близько 30% учнів не мають постійного доступу до освітнього процесу, близько 50% вчителів сільських шкіл відзначають погіршення результатів навчання. Про це свідчать результати загальнодержавного дослідження щодо освітніх втрат, проведеного Державною службою якості освіти, передає «Укрінформ».



За даними дослідження, погіршення результатів навчання з української мови відзначають 57% педагогів у селах та 44% вчителів у містах, з іноземної мови – 52% вчителів у селах та 47% у містах, з математики – 45% педагогів у селах та 40% у містах.



Чинник статі, за словами авторів дослідження, якщо і впливає на результати навчання, то незначною мірою. Зокрема, у 6 класі стать учнів фактично не впливає на результати навчання з математики, водночас з української мови дівчата отримали дещо вищі результати. Серед восьмикласників результати з математики та української мови у дівчат вищі, ніж у хлопців, — на 0,4 та 0,41 бали відповідно.



Згідно з результатами, найвищі результати продемонстрували учні у східних областях та Києві, найнижчі – на півдні. Учні в місті отримують дещо кращі результати навчання, ніж ті, хто навчається у селах. Діти, які проходили тестування за кордоном, здобули дещо кращі результати, ніж ті, хто перебував в Україні.