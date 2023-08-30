Дроны атаковали военный аэродром в российском Пскове

Атака на военный аэродром в Пскове. Фото: Соцсети

Беспилотники атаковали военный аэродром в российском Пскове в ночь на 30 августа. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.



На видео слышно, что дроны пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.



В результате атаки повреждены четыре самолета Ил-76, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна», — сказал собеседник агентства.



Также во время атаки загорелся топливозаправочный комплекса на территории аэродрома.



По словам очевидцев, в атаке было задействовано не менее 20 дронов.