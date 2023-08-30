Дроны атаковали военный аэродром в российском Пскове

Беспилотники атаковали военный аэродром в российском Пскове в ночь на 30 августа. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в соцсетях.
На видео слышно, что дроны пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.
В результате атаки повреждены четыре самолета Ил-76, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна», — сказал собеседник агентства.
Также во время атаки загорелся топливозаправочный комплекса на территории аэродрома.
По словам очевидцев, в атаке было задействовано не менее 20 дронов.
Також під час атаки дронів спалахнув паливозаправний комплекс на території псковського аеродромуhttps://t.co/R3AOrLhCdl pic.twitter.com/eok1KimpXp— Новини Донбасу (@novostidnua) August 29, 2023