Дрони атакували військовий аеродром у російському Пскові

Атака на військовий аеродром у Пскові. Фото: Соцмережі

Безпілотники атакували військовий аеродром у російському Пскові в ніч на 30 серпня. Відповідні кадри публікують очевидці у соцмережах.



На відео чути, що дрони намагаються збити за допомогою стрілецької зброї.



Внаслідок атаки пошкоджено чотири літаки Іл-76, повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби.



«Внаслідок атаки безпілотників ушкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна», — сказав співрозмовник агентства.



Також під час атаки спалахнув паливозаправний комплекс на території аеродрому.



За словами очевидців, в атаці було задіяно не менше 20 дронів.