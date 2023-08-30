Дрони атакували військовий аеродром у російському Пскові

Безпілотники атакували військовий аеродром у російському Пскові в ніч на 30 серпня. Відповідні кадри публікують очевидці у соцмережах.
На відео чути, що дрони намагаються збити за допомогою стрілецької зброї.
Внаслідок атаки пошкоджено чотири літаки Іл-76, повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби.
«Внаслідок атаки безпілотників ушкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна», — сказав співрозмовник агентства.
Також під час атаки спалахнув паливозаправний комплекс на території аеродрому.
За словами очевидців, в атаці було задіяно не менше 20 дронів.
Також під час атаки дронів спалахнув топливозаправний комплекс на території псковського аеродрому https://t.co/R3AOrLhCdl— Новини Донбасу (@novostidnua) August 29, 2023