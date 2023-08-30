«Уровень тревожности растет»: в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы — Андрющенко

В Мариуполе слышны взрывы. Фото: Петр Андрющенко

В Мариуполе, который был захвачен весной прошлого года, сегодня утром, 30 августа, были слышны взрывы. ПВО оккупантов сработала в двух районах города. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Звуки взрывов. Зафиксирована работа ПВО оккупантов над Центральным и Кальмиусским районами города. Уровень тревожности растет. Хорошее начало дня», — написал Андрющенко в Telegram.

Советник городского головы также отметил, что из-за атаки на город ВС РФ подняли в небо авиацию, она летела с направления Ростова-на-Дону.

Напомним, на территории временного оккупированного Мариуполя фиксируется значительное увеличение присутствия российских войск.