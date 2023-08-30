«Рівень тривожності зростає»: в окупованому Маріуполі пролунали вибухи — Андрющенко

У Маріуполі чути вибухи. Фото: Петро Андрющенко

У Маріуполі, який був захоплений навесні минулого року, сьогодні вранці, 30 серпня, було чути вибухи. ППО окупантів спрацювала у двох районах міста. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Звуки вибухів. Зафіксовано роботу ППО окупантів над Центральним та Кальміуським районами міста. Рівень тривожності зростає. Гарний початок дня», — написав Андрющенко в Telegram.

Радник міського голови також зазначив, що через атаку на місто ЗС РФ підняли в небо авіацію, вона летіла з напрямку Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, на території тимчасового окупованого Маріуполя фіксується значне збільшення присутності російських військ.