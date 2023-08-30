Войска РФ били по Херсонской области из минометов и артиллерии, есть жертва

Российские войска совершили 77 обстрелов по Херсонской области. В результате российской агрессии погибли три мирных жителя, еще трое — получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«За минувшие сутки противник совершил 77 обстрелов, выпустив 452 снаряда из минометов, артиллерии, танков, «Градов», БПЛА и авиации. По городу Херсон оккупанты выпустили 24 снаряда», — написал он.

Глава региона отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание церкви в Херсонском районе.

«Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 3 — получили ранения», — подчеркнул Прокудин.

Напомним, российская армия не перестает бить по Херсонской области. За минувшие сутки, 28 августа, был убит один гражданский, также известно о четырех раненых.