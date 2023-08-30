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Війська РФ били по Херсонській області з мінометів та артилерії, є жертва

30 серпня 2023, 11:45

Війська РФ били по Херсонській області з мінометів та артилерії, є жертва

Російські війська здійснили 77 обстрілів по Херсонській області. Внаслідок російської агресії загинули троє мирних жителів, ще троє — отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 452 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації. По Херсону окупанти випустили 24 снаряди», — написав він.

Глава регіону зазначив, що російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; будинок церкви у Херсонському районі.

«Через російську агресію 3 людини загинули, ще 3 — отримали поранення», — підкреслив Прокудін.

Нагадаємо, російська армія не перестає бити по Херсонській області. Минулої доби, 28 серпня, було вбито одного цивільного, також відомо про чотирьох поранених.

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