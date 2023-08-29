Россияне обстреляли Херсонскую область: есть погибший и пострадавшие

Российская армия не перестает бить по Херсонской области. За минувшие сутки был убит один гражданский, также известно о четырех раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 275 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов», — написал он.



По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территории и постройки дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе.



«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 — получили ранения», — резюмировал глава региона.



Напомним, в результате обстрела российских войск 28 августа в Херсонской области пострадало двое жителей. Также стало известно о гибели пенсионерки.