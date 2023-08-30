Войска России за сутки обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области, убили человека

За сутки в Донецкой области в результате российских обстрелов были разрушены 14 жилых домов. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали последствия 23 атак ВС РФ гражданского населения Донецкой области в течение суток. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов войск РФ погиб мирный житель, а ранения получили девять гражданских лиц.



Армия РФ применила для обстрела региона ракеты «Искандер», ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», «Град», артиллерию и танки.

Атакованы 14 населенных пунктов Донецкой области: города Авдеевка, Дружковка, Курахово, Покровск, Северск, Торецк, поселки Великая Новоселка и Щербиновка, села Клещеевка, Максимовка, Новоукраинка, Полтавка, Ровно, Шахтерское.

Повреждены за сутки российскими войсками 32 гражданских объекта: 14 жилых домов, админздание, детсад, аптека, магазин, предприятия, гараж, сельхозтехника, электросети.

Ракетный удар 5-ю ракетами россияне нанесли сегодня, около 2:30, по селу Багатырь. Погиб человек. Повреждены три частных дома и ангар.





Двумя ракетами «Искандер» РФ попала по Ровно Мирноградской общины. Разрушениям подверглись 2 дома и здание предприятия. Еще одну ракету «Искандер» оккупанты выпустили по Покровску, попало в окрестностях города.





По Дружковке РФ ударила двумя ракетами С-300 — повредили многоквартирный и частный дома, промышленное предприятие.





Курахово ВС РФ дважды накрыли артиллерийским огнем. Ранения получили 6 гражданских лиц. Повреждены 4 многоквартирных и частный дома, детский сад, магазин, аптека.





В селе Полтавка под удар из РСЗО «Смерч» попало сельскохозяйственное предприятие, пострадало админздание, тракторы.





В результате танкового обстрела Авдеевки ранен местный житель.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 129 человек, с начала обязательной эвакуации — 88 404 человека, среди них 11 041 — дети, 3 846 — люди с инвалидностью.

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