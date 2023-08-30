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Війська Росії за добу обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині, вбили людину

30 серпня 2023, 12:32

Війська Росії за добу обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині, вбили людину

За добу на Донеччині внаслідок російських обстрілів було зруйновано 14 житлових будинків. Фото: Поліція Донецької області За добу на Донеччині внаслідок російських обстрілів було зруйновано 14 житлових будинків. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували наслідки 23 атак ЗС РФ громадянського населення Донецької області протягом доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ загинув мирний житель, а поранення отримали дев'ять цивільних осіб.

Армія РФ застосувала для обстрілу регіону ракети «Іскандер», ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Град», артилерію та танки.

Атаковано 14 населених пунктів Донецької області: міста Авдіївка, Дружківка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, селища Велика Новосілка та Щербинівка, села Кліщіївка, Максимівка, Новоукраїнка, Полтавка, Рівне, Шахтарське.

Пошкоджено за добу російськими військами 32 цивільні об'єкти: 14 житлових будинків, адмінбудівля, дитсадок, аптека, магазин, підприємства, гараж, сільгосптехніка, електромережі.

  • Ракетний удар 5 ракетами росіяни завдали сьогодні, близько 2:30, по селу Багатир. Загинула людина. Пошкоджено три приватні будинки та ангар.

  • Двома ракетами «Іскандер» РФ обстріляла Рівне Мирноградської громади. Руйнуванням зазнали 2 будинки та будівля підприємства. Ще одну ракету «Іскандер» окупанти випустили по Покровську, потрапило на околиці міста.

  • По Дружківці РФ вдарила двома ракетами С-300 — пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, промислове підприємство.

  • Курахове ЗС РФ двічі накрили артилерійським вогнем. Поранення отримали 6 цивільних осіб. Пошкоджено 4 багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок, магазин, аптека.

  • У селі Полтавка під удар із РСЗВ «Смерч» потрапило сільськогосподарське підприємство, постраждала адмінбудівля, трактори.

  • Внаслідок танкового обстрілу Авдіївки поранено місцевого жителя.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 129 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 88 404 особи, серед них 11 041 — діти, 3 846 — люди з інвалідністю.

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