Війська Росії за добу обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині, вбили людину

Правоохоронці задокументували наслідки 23 атак ЗС РФ громадянського населення Донецької області протягом доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл військ РФ загинув мирний житель, а поранення отримали дев'ять цивільних осіб.
Армія РФ застосувала для обстрілу регіону ракети «Іскандер», ЗРК «С-300», РСЗВ «Смерч», «Град», артилерію та танки.
Атаковано 14 населених пунктів Донецької області: міста Авдіївка, Дружківка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, селища Велика Новосілка та Щербинівка, села Кліщіївка, Максимівка, Новоукраїнка, Полтавка, Рівне, Шахтарське.
Пошкоджено за добу російськими військами 32 цивільні об'єкти: 14 житлових будинків, адмінбудівля, дитсадок, аптека, магазин, підприємства, гараж, сільгосптехніка, електромережі.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 129 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 88 404 особи, серед них 11 041 — діти, 3 846 — люди з інвалідністю.
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