В сети появились фото последствий обстрела отделения ДонЖД в Ясиноватой

Российские СМИ публикуют фотографии последствий обстрела отделения ДонЖД в Ясиноватой

«Администрация отделения» Донецкой железной дороги по захваченной армией РФ Ясиноватой повреждена в результате обстрелов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на назначенного группировкой «ДНР» мэром города Дмитрия Шевченко.



Он обвинил в атаке ВСУ.

«Есть повреждения администрации железной дороги по Ясиноватой в центре города. Там пробита стена, выбито остекление, посечена кровля», — сказал Шевченко.

СМИ РФ пишут, что, по данным СЦКК, с 11:20 утра по Ясиноватой было выпущено 24 снаряда калибром 155 мм.

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