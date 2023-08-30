У мережі зʼявилися фото наслідків обстрілу відділення «ДонЖД» у Ясинуватій

Російські ЗМІ публікують фотографії наслідків обстрілу відділення ДонЗД в Ясинуватій

«Адміністрація відділення» Донецької залізниці по захопленій армією РФ Ясинуватій пошкоджена внаслідок обстрілу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію призначеного угрупуванням «ДНР» мером міста Дмитра Шевченка.



Він звинуватив в атаці ЗСУ.

«Є пошкодження адміністрації залізниці по Ясинуватій у центрі міста. Там пробито стіну, вибито скління, посічено покрівлю», — сказав Шевченко.

ЗМІ РФ пишуть, що, за даними СЦКК, з 11:20 ранку по Ясинуватій було випущено 24 снаряди калібром 155 мм.

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