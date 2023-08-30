В Славянске возобновили работу скважины: глава МВА рассказал детали

В Славянске запустили скважины для поддержания уровня солености воды, поскольку уровень солености в озерах начал снижаться и поэтому озера могут потерять свои лечебные свойства. Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях.

По словам главы региона, запуск объектов, которые должны поддерживать надлежащий уровень солености в озерах, был выполнен — несмотря на то, что ответа от «Укрпрофздравницы» относительно передачи в собственность Славянской громады скважин и подстанций местные власти так и не дождались.

«Все равно приступили к ремонтным работам, ведь целебные свойства наших озер потерять нельзя!», — подчеркнул он.

Лях добавил, что в настоящее время работы уже проведены.

Напомним, в 2023 году группа «Нафтогазе» планирует увеличить добычу газа на 8% по сравнению с 2022 годом.