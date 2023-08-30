У Слов'янську відновили роботу свердловини: глава МВА розповів деталі

У Слов'янську запустили свердловини для підтримки рівня солоності води, оскільки рівень солоності в озерах почав знижуватися, тому озера можуть втратити свої лікувальні властивості. Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

За словами голови регіону, запуск об'єктів, які мають підтримувати належний рівень солоності в озерах, було виконано — попри те, що відповіді від «Укрпрофоздоровниці» щодо передачі у власність Слов'янської громади свердловин та підстанцій місцева влада так і не дочекалася.

«Все одно почали ремонтні роботи, адже цілющі властивості наших озер втратити не можна!», — підкреслив він.

Лях додав, що наразі роботи вже проведено.

Нагадаємо, у 2023 році група «Нафтогазу» планує збільшити видобуток газу на 8% порівняно з 2022 роком.