Роспропаганда придумала новый фейк про потери украинской армии

Российские пропагандисты распространяют информацию, будто компания «Киевстар» в «промо» своей благотворительной акции раскрыла реальные потери Украины в войне. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации на своей странице в соцсети Facebook.



Согласно видеоролику, компания призвала посылать сообщения погибшим солдатам и утверждала, что сотни тысяч защитников не смогут на них ответить. После проверки информации в «Киевстаре» Центр информирует, что никаких благотворительных акций компания не проводила и не распространяла никаких «промо-роликов».

Новый фейк роспропаганды. Фото: ЦПД / Facebook



В ЦПД снова напомнили, что распространяя подобные ИПСО, пропагандисты пытаются деморализовать ВСУ и повлиять на мобилизацию, распространяя панику среди населения.

Напомним, в Минздраве опровергли фейк о вспышках холеры на подтопленных территориях, а британская разведка определила приоритеты российского ИПСО.