Роспропаганда вигадала новий фейк про втрати української армії

Російські пропагандисти розповсюджують інформацію, ніби компанія «Київстар» у «промо» своєї благодійної акції розкрила реальні втрати України у війні. Про це повідомив Центр протидії дезінформації на своїй сторінці у соцмережі Facebook.



Згідно з відеороликом, компанія закликала надсилати повідомлення загиблим солдатам і стверджувала, що сотні тисяч захисників не зможуть на них відповісти. Після перевірки інформації у «Київстарі» Центр інформує, що жодних благодійних акцій компанія не проводила та не розповсюджувала жодних «промороликів».

Новий фейк розпропаганди. Фото: ЦПД / Facebook



У ЦПД знову нагадали, що розповсюджуючи подібні ІПСО, пропагандисти намагаються деморалізувати ЗСУ та вплинути на мобілізацію, поширюючи паніку серед населення.

Нагадаємо, у МОЗ спростували фейк про спалахи холери на підтоплених територіях, а британська розвідка визначила пріоритети російського ІПСО.