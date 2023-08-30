За период оккупации Крыма на полуострове исчезли по меньшей мере 44 человека

С начала оккупации Россией известно о 44 случаях насильственных исчезновений на Крымском полуострове. Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК.



«В настоящее время за период оккупации Крыма известно 44 случая насильственных исчезновений, 15 из них — люди, чья судьба и местонахождение до сих пор неизвестны», — говорится в сообщении.



В представительстве отметили, что по состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считаются крымчане Абдураманов Ризван, Аляутдинов Марсель, Апселямов Эскендер, Арсен Суюнов, Арипов Шевкет, Бондарец Иван, Ващук Валерий, Каплиенко Максим, Костенко Федор, Костенко Федор, Алиев Арсен, Арисланов Мухтар, Ганиев Руслан, Джеппаров Ислям, Зинедин Сейран, Ибрагимов Эрвин, Ислямов Джевдет, Терехов Арлен и Шаймарданов Тимур.



В ведомстве добавили, что этот список не исчерпывающий.



Отмечается, что массовую практику насильственных исчезновений Россия начала активно внедрять и на территориях, оккупированных в результате полномасштабного вторжения 2022 года.



По данным ведомства, только в Херсонской области по меньшей мере 600 гражданских стали жертвами насильственных исчезновений с начала оккупации.