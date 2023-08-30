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За період окупації Криму на півострові зникли щонайменше 44 особи

30 серпня 2023, 17:06

За період окупації Криму на півострові зникли щонайменше 44 особи

З початку окупації Росією відомо про 44 випадки насильницьких зникнень на Кримському півострові. Про це повідомляє представництво президента України в АРК.

«Наразі за період окупації Криму відомо 44 випадки насильницьких зникнень, 15 із них — люди, чия доля та місцезнаходження досі невідомі», — йдеться у повідомленні.

У представництві зазначили, що станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважаються кримчани Абдураманов Різван, Аляутдінов Марсель, Апселямів Ескендер, Арсен Суюнов, Аріпов Шевкет, Бондарець Іван, Ващук Валерій, Каплієнко Максим, Костенко Федір, Костенко Федір, Мухтар, Ганієв Руслан, Джеппаров Іслам, Зінедін Сейран, Ібрагімов Ервін, Іслямов Джевдет, Терехов Арлен та Шаймарданов Тимур.

У відомстві додали, що цей список не є вичерпним.

Наголошується, що масову практику насильницьких зникнень Росія почала активно впроваджувати і на територіях, окупованих внаслідок повномасштабного вторгнення 2022 року.

За даними відомства, лише на Херсонщині щонайменше 600 цивільних стали жертвами насильницьких зникнень з початку окупації.

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