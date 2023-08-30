В Донецкой области будет действовать «дистанционка», учащихся на 20% меньше, чем в прошлом году

В учебных заведениях среднего образования Донецкой области будет обучаться 92 тысяч учеников, это на 20% меньше по сравнению с прошлым учебным годом. Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой ОВА Татьяна Сидашева, передает Укринформ.

«У нас будет предоставлять образовательные услуги 275 заведений общего среднего образования, в которых, ориентировочно, будут учиться 92 тысячи учеников. Пока эти данные у нас оперативные, мы будем иметь четкие цифры уже в начале сентября, но где-то 20 % по сравнению с прошлым годом мы потеряли», — сказала Сидашева, подчеркнув, что обучение в регионе «только дистанционное».

По ее словам, в этом учебном году в первый класс в школы Донецкой области подали заявления 5128 первоклассников, а в 10 класс подали заявления 6528 учеников.

Кроме того, Сидашева отметила, что за пределами региона находится около 35 тысяч учащихся, продолжающих дистанционное обучение в школах Донецкой области. Что касается учеников, которые живут за границей, то их более 26 тысяч.

Напомним, в Луганской ОВА рассказали, сколько школ будут функционировать в регионе.