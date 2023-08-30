Учеба в Луганской области: в ОВА рассказали, сколько учебных заведений будут работать с сентября

В 20 громадах Луганской области, которые подконтрольны Украине, будут функционировать более 100 учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

«Всего будет работать 141 учебное заведение 20 громад области. В том числе: 83 общеобразовательных школы, 14 заведений дошкольного и 8 заведений внешкольного образования», — говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что образовательный процесс планируется проводить по единственной возможной в существующих условиях дистанционной форме обучения.

Кроме того, студентов примут четыре университета и 18 заведений профессионального и профессионального высшего образования Луганской области.

«Кадровое обеспечение образовательной отрасли составляет 99,5%. Сейчас главная задача — максимальное сохранение педагогического потенциала, с учетом необходимости возобновления работы учебных заведений после деоккупации», — отмечают в пресс-службе.

Напомним, оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в российский Челябинск.