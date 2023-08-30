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На Донеччині діятиме «дистанційка», учнів на 20% менше, ніж минулого року

30 серпня 2023, 17:34

На Донеччині діятиме «дистанційка», учнів на 20% менше, ніж минулого року

У навчальних закладах середньої освіти Донецької області навчатимуться 92 тисячі учнів, це на 20% менше у порівнянні з минулим навчальним роком. Про це розповіла директор Департаменту освіти та науки Донецької ОВА Тетяна Сідашева, передає Укрінформ.

«В нас буде надавати освітні послуги 275 закладів загальної середньої освіти, в яких, орієнтовно, навчатимуться 92 тисячі учнів. Поки ці дані в нас оперативні, ми будемо мати чіткі цифри вже на початку вересня, але десь 20% порівняно з минулим роком ми втратили», — сказала Сідашева, наголосивши, що навчання у регіоні «тільки дистанційне».

За її словами, цього навчального року до першого класу до шкіл Донецької області подали заяви 5128 першокласників, а до 10 класу подали заяви 6528 учнів.

Крім того, Сідашева зазначила, що за межами регіону перебуває близько 35 тисяч учнів, які продовжують дистанційне навчання у школах Донецької області. Щодо учнів, які живуть за кордоном, то їх понад 26 тисяч.

Нагадаємо, у Луганській ОВА розповіли , скільки шкіл функціонуватимуть у регіоні.

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