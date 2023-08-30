Премьер поручил Минздраву рассмотреть продажу препаратов экстренной контрацепции без рецепта

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию с просьбой разрешить продажу препаратов экстренной контрацепции без рецепта. Он поручил министерству здравоохранения изучить этот вопрос. Об этом говорится в ответе на петицию.



«Учитывая общественный интерес к вопросам, затронутым в электронной петиции, Минздраву поручили дополнительно их проработать и о результатах Вас проинформировать», — резюмировал Шмыгаль.



Авторка петиции заявляет, что отпуск препаратов экстренной контрацепции по рецепту — это нарушение репродуктивных прав женщин. Она добавила, что обязательная консультация врача для получения рецепта задерживает время приема препаратов и делает их менее эффективными.



Шмыгаль ответил, что Минздрав не против перевода препаратов для экстренной контрацепции в группу лекарственных средств, отпускаемых без рецепта. Но ведомство считает нужным оставить ограничение отпуска таких препаратов по возрасту пациентов.



Премьер отметил, что лекарственные средства для экстренной контрацепции сегодня имеют безрецептурный статус в 23 странах Европейского Союза. Но в некоторых странах отпускаются по рецепту — в частности, в Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне и Польше.