Прем'єр доручив МОЗ розглянути продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію із проханням дозволити продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта. Він доручив міністерству охорони здоров'я вивчити це питання. Про це йдеться у відповіді на петицію.



«З огляду на суспільний інтерес до питань, порушених в електронній петиції, МОЗ доручили додатково їх опрацювати і про результати Вас поінформувати», — резюмував Шмигаль.



Авторка петиції заявляє, що відпустка препаратів екстреної контрацепції за рецептом — це порушення репродуктивних прав жінок. Вона додала, що обов'язкова консультація лікаря для отримання рецепту затримує час прийому препаратів та робить їх менш ефективними.



Шмигаль відповів, що МОЗ не проти переведення препаратів для екстреної контрацепції до групи лікарських засобів, які відпускаються без рецепта. Але відомство вважає за потрібне залишити обмеження відпустки таких препаратів за віком пацієнтів.



Прем'єр зазначив, що лікарські засоби для екстреної контрацепції сьогодні мають безрецептурний статус у 23 країнах Європейського Союзу. Але в деяких країнах відпускаються за рецептом — зокрема, у Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі.