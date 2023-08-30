Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему

Немецкое правительство объявило о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, в частности, танков Leopard 1A5 и радиолокационной системы воздушного наблюдения TRML-4D. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.



Согласно перечню оказанной военной помощи, за последнюю неделю было передано 10 основных боевых танков Leopard 1A5 в дополнение к 10 машинам, переданным ранее, а также систему воздушного наблюдения TRML-4D (ранее было передано две).



9 августа Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли системы ПВО Patriot, БПЛА, автомобили.



Ранее в минобороны Германии заявили, что танки Leopard модификаций 2A5 и 2A6, поврежденные в боях, будут ремонтироваться в Германии и, вероятно, в Литве. Также центр обслуживания танков Leopard 2 из Украины 23 июля начал работу в польском городе Гливице.



С начала полномасштабной войны рф Берлин предоставил Украине 22 миллиарда евро различной помощи.