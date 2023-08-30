Німеччина передала Україні танки Leopard 1 та радіолокаційну систему

Німецький уряд оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні, зокрема танків Leopard 1A5 та радіолокаційної системи повітряного спостереження TRML-4D. Про це повідомляє сайт уряду ФРН.



Згідно з переліком наданої військової допомоги, за останній тиждень було передано 10 основних бойових танків Leopard 1A5 на додаток до 10 машин, переданих раніше, а також систему повітряного спостереження TRML-4D (раніше було передано дві).



9 серпня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли системи ППО Patriot, БПЛА, автомобілі.



Раніше в міноборони Німеччини заявили, що танки Leopard модифікацій 2A5 і 2A6, пошкоджені в боях, будуть ремонтуватись у Німеччині та, ймовірно, у Литві. Також центр обслуговування танків Leopard 2 з України 23 липня розпочав роботу у польському місті Глівіце.



З початку повномасштабної війни Росії Берлін надав Україні 22 мільярди євро різної допомоги.