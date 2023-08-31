ССО Украины показали, как вблизи Бахмута разбили командно-наблюдательный пункт ВС РФ

На Бахмутском направлении с помощью дронов разбит еще один командно-наблюдательный пункт ВС РФ. Видео удара опубликовали на ресурсах ССО Украины.

«Предварительно о расположении вражеского КСП доложила разведка. Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам», — подписали видео военные.

Отмечается, что удар по командно-наблюдательному пункту захватчиков прошел успешно, два снаряда попали в цель, а БПЛА вернулся обратно.

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