ССО України показали, як поблизу Бахмута розбили командно-спостережний пункт ЗС РФ

На Бахмутському напрямку за допомогою дронів розбито ще один командно-спостережний пункт ЗС РФ. Відео удару опублікували на ресурсах ССО України.

«Попередньо про розташування ворожого КСП доповіла розвідка. Оператори беспілотного комплексу зарядили беспілотник потужними снарядами і відправили за заданими координатами», — підписали відео військові.

Зазначається, що удар по командно-спостережному пункту загарбників пройшов успішно, два снаряди влучили в ціль, а БПЛА повернувся назад.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.