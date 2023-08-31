В РФ определились с местом захоронения командира «Группы Вагнер»

Командира «Группы Вагнер» Дмитрия Уткина хоронят в подмосковных Мытищах. Про место захоронения соратника Евгения Пригожина сообщил российский телеграм-канал SHOT.



На подъезде к кладбищу, территорию оцепили военной полицией, так как семья погибшего попросила провести церемонию без прессы.



Ранее 53-летний Уткин до «Вагнера» служил офицером спецназа ГРУ, где имел звание подполковника.

Напомним, что экспертиза подтвердила смерть Пригожина и Уткина. В России предлагали похоронить Пригожина и Уткина в Бахмуте.