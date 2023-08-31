У РФ визначились з місцем поховання командира «Групи Вагнер»

Командира «Групи Вагнер» Дмитра Уткіна ховають у підмосковних Митищах. Про місце поховання соратника Євгена Пригожина повідомив російський телеграм-канал SHOT.



На під'їзді до цвинтаря територію оточили військовою поліцією, оскільки родина загиблого попросила провести церемонію без преси.



Раніше 53-річний Уткін до «Вагнера» служив офіцером спецпідрозділу ГРУ, де мав звання підполковника.

Нагадаємо, що експертиза підтвердила смерть Пригожина та Уткіна. У Росії пропонували поховати Пригожина та Уткіна у Бахмуті.