В России предлагают похоронить Пригожина и Уткина в Бахмуте

Депутат Госдумы России Виталий Милонов предложил похоронить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в захваченном Бахмуте.



«Думаю, что самое место для похорон, может быть, в Артемовске (Бахмуте). Это последняя славная точка бойцов ЧВК «Вагнер», победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия», — сказал Милонов сайту News.ru.



По его словам, Пригожина могут похоронить вместе с «вагнеровцами» в Горячем Ключе, а также на родине главы группировки — в Санкт-Петербурге.



Прокремлевский политолог Сергей Марков считает, что идея похоронить Пригожина и Уткина в Бахмуте «послужит силе России» и «укрепит связь власти и народа». При этом Марков добавляет, что такие похороны сложно реализовать «и кто-то ответственность должен взять на себя».



По словам пропагандиста, идея похоронить Пригожина в Санкт-Петербурге, как этого хочет его семья — «служит традиционным ценностям семьи. И ослабляет связь власти и народа».



«Но [такие похороны] легко сделать. И никакой ответственности ни на ком. Сложный выбор? Для первого нужна сила, для второго достаточно слабости», — подчеркнул Марков.

Сегодня, 27 августа, стало известно, что экспертиза подтвердила смерть Пригожина и Уткина, а в Симферополе уже появился стихийный мемориал ЧВК «Вагнер».