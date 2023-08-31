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За минувшие сутки ВС РФ 39 раз открывали огонь по деоккупированным селам Луганщины

31 августа 2023, 12:52

За минувшие сутки ВС РФ 39 раз открывали огонь по деоккупированным селам Луганщины

За прошедшие сутки российские захватчики 39 раз открывали огонь по деоккупированным населенным пунктам Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Постоянно достается нашим селам. Только в Невском зафиксировано восемь прилетов. Однако нам все же удалось доставить туда и в соседнюю Новолюбовку гигиенические наборы. Их получили 68 местных жителей, которые до сих пор там остаются», — написал он.

ВС РФ, как отметил Лысогор, снова осуществляли попытки прорвать оборону ВСУ вблизи Новоегоровки и Белогоровки.

«Увеличено россиянами и артиллерийское давление — удары с неба нанесены по Надежде, Твердохлебово, Новоегоровке, Белогоровке. Артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника также подверглись Кременная и Кузьмино», — констатировали в ОВА.

В захваченном армией РФ Рубежном, по данным Лысогора, местные жители продолжают жить без мобильной связи и интернета. Он напомнил, что в городе с весны прошлого года «так ничего и не начали восстанавливать», добавив, что местных коллаборационистов не стимулируют даже «так называемые «первые выборы», до которых остались считанные дни».

Также в Луганской ОВА сообщили, что в Рубежном демонтируют котельные с целью наживы и не касаются завалов разрушенных ВС РФ домов и промышленных объектов.

«Много где, по словам рубежан, остались тела людей. Однако на них, как и на город, россиянам и предателям, безразлично», — заявил Лысогор.

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