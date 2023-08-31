Минулої доби ЗС РФ 39 разів відкривали вогонь по деокупованих селах Луганщини

Минулої доби російські загарбники 39 разів відкривали вогонь по деокупованих населених пунктах Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Постійно дістається нашим селам. Тільки у Невському зафіксовано вісім прильотів. Однак нам все ж вдалося доправити туди і в сусідню Новолюбівку гігієнічні набори. Їх одержали 68 місцевих жителів, які досі там залишаються», — написав він.

ЗС РФ, як зазначив Лисогор, знову здійснювали спроби прорвати оборону ЗСУ поблизу Новоєгорівки та Білогорівки.

«Збільшено росіянами й артилерійський тиск — удари з неба завдані по Надії, Твердохлібовому, Новоєгорівці, Білогорівці. Артилерійських і мінометних обстрілів з боку противника також зазнали Кремінна та Кузьмине», — констатували в ОВА.

У захопленому армією РФ Рубіжному, за даними Лисогора, місцеві жителі продовжують жити без мобільного зв'язку та інтернету. Він нагадав, що у місті з весни минулого року «так нічого і не почали відновлювати», додавши, що місцевих колабораціоністів не стимулюють навіть «так звані «перші вибори», до яких залишилися лічені дні.

Також у Луганській ОВА повідомили, що у Рубіжному демонтують котельні з метою наживи та не торкаються завалів зруйнованих ЗС РФ будинків та промислових об'єктів.

«Багато де, за словами рубіжан, залишилися тіла людей. Однак на них, як і на місто, росіянам та зрадникам, байдуже», — заявив Лисогор.

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