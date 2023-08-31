Войска РФ обстреляли центр Купянска и Боровую: есть пострадавшие

Россияне обстреляли центр Купянска и Боровую. Фото: Олег Синегубов

Сегодня, 31 августа, российские военные в очередной раз атаковали Харьковскую область. Под огнем оказался центр Купянска и пгт Боровая. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава региона отметил, что оккупанты ударили по центральной части города Купянск. К сожалению, есть пострадавший.

«В результате артиллерийского обстрела в 10:30 получил ранение мужчина 1962 года рождения, госпитализирован в лечебное учреждение», — написал он.

Кроме того, есть повреждения нежилых помещений, админпостроек и частных жилых домов.

Также Синегубов сообщил, что утром захватчики обстреляли поселок городского типа Боровая Изюмского района, получил ранения и был госпитализирован мужчина 48 лет.

Напомним, 28 августа под прицелом оказалось село Одноборовка, есть информации о гибели женщины, также известно об одной пострадавшей.