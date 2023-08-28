Оккупанты атаковали Харьковскую область: погибла женщина

Оккупанты обстреляли Харьковщину . Фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область. Под прицелом оказалось село Одноборовка, есть информации о гибели женщины, также известно об одной пострадавшей. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела из РСЗО села Одноробовка Богодуховского района поврежден частный жилой дом и торговый киоск. Погибла женщина 39 лет. Получила ранение 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации не нуждалась», — написал он.

Также, по данным Синегубова, за прошедшие сутки захватчики обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

Кроме того, в селе Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.

В результате минометных обстрелов селе Казачья Лопань Харьковского района повреждены не менее 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.

Под вражескими ударами находились Ветеринарное и Красное Харьковского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района.

Напомним, что в Харьковской области ужесточают мобилизационные мероприятия. Для этого улучшат сотрудничество между властями, военкоматами и правоохранителями.