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Війська РФ обстріляли центр Куп'янська та Борову: є постраждалі

31 серпня 2023, 16:15

Війська РФ обстріляли центр Куп'янська та Борову: є постраждалі

Росіяни обстріляли центр Куп'янська та Борову. Фото: Олег Синєгубов Росіяни обстріляли центр Куп'янська та Борову. Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 31 серпня, російські військові вкотре атакували Харківську область. Під вогнем опинився центр Куп'янська та смт Борова. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Глава регіону зазначив, що окупанти вдарили по центральній частині міста Куп'янськ. На жаль, є постраждалий.

«В результаті артилерійського обстрілу о 10:30 отримав поранення чоловік 1962 року народження, госпіталізований до лікувального закладу», — написав він.

Крім того, є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків.

Також Синєгубов повідомив, що вранці загарбники обстріляли селище міського типу Борова Ізюмського району, поранений і був госпіталізований 48-річний чоловік. 

Нагадаємо, 28 серпня під прицілом опинилося село Одноборівка, є інформація про загибель жінки, також відомо про одну постраждалу.

ТЕГИ

Люди
Олег Синєгубов
Місця
Харківська область Куп'янськ Борова
Події
Війна Обстріл

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