Финляндия передала Украине авто для медиков и оборудование для очистки воды

Финляндия направила Украине дополнительную помощь. В частности, машины скорой помощи, пожарные машины, а также оборудование для очистных сооружений и водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Финляндии.

«В конце августа большое количество оборудования для очистных сооружений выехало в Украину. Финляндия и ЕС продолжают активно поддерживать украинские власти в предотвращении последствий российских атак», — говорится в сообщении.

Кроме того, в конце лета из Финляндии в Украину были отправлены машины скорой помощи, пожарная машина, оборудование для 3D-моделирования и различные принадлежности для водоснабжения, в том числе насосные.

Помимо прочего, готовится большое количество поставок энергетического сектора, IT-товаров и различных транспортных средств.

Министерство внутренних дел координирует отправку помощи в Украину через механизм спасательной службы ЕС в сотрудничестве с Европейским координационным центром экстренной помощи ERCC. Большая часть материалов, поставляемых в Украину, поступает от доноров из частного и государственного сектора.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистьо по предложению правительства 25 августа принял решение о предоставлении Украине 18-го пакета военной помощи.