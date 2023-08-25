Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 94 млн евро

Президент Финляндии Саули Ниинистьо по предложению правительства 25 августа принял решение о предоставлении Украине 18-го пакета военной помощи. Об этом сообщает говорится на сайте правительства Финляндии.

Стоимость пакета составляет 94 млн евро. Совокупная восстановительная стоимость всех поставленных пакетов военной техники составляет около 1,3 миллиарда евро.

«Поддержка Финляндии и наших союзников Украине остается непоколебимой. Ключевой вопрос с точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии — это способность сдержать агрессию России против Украины», — отметил министр обороны Антти Хакканен.

По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасного прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности относительно содержания пакета, способа доставки и графика не предоставляются.

«При принятии решения о предоставлении Финляндией дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы финских Вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что передаст Украине пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS.