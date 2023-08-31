Фінляндія передала Україні авто для медиків та обладнання для очищення води

Фінляндія надіслала Україні додаткову допомогу. Зокрема, машини швидкої допомоги, пожежні машини, а також обладнання для очисних споруд та водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі МВС Фінляндії.

«Наприкінці серпня велика кількість обладнання для очисних споруд виїхала до України. Фінляндія та ЄС продовжують активно підтримувати українську владу у запобіганні наслідкам російських атак», — йдеться у повідомленні.

Крім того, наприкінці літа з Фінляндії в Україну було відправлено машини швидкої допомоги, пожежну машину, обладнання для 3D-моделювання та різні приладдя для водопостачання, у тому числі насосні.

Окрім іншого, готується велика кількість постачань енергетичного сектору, IT-товарів та різних транспортних засобів.

Міністерство внутрішніх справ координує надсилання допомоги в Україну через механізм рятувальної служби ЄС у співпраці з Європейським координаційним центром екстреної допомоги ERCC. Більшість матеріалів, що постачаються в Україну, надходить від донорів із приватного та державного сектору.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Ніїністьо на пропозицію уряду 25 серпня ухвалив рішення про надання Україні 18-го пакету військової допомоги.