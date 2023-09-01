На захваченных территориях оккупанты создают из украинской молодежи пропагандистов — ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне создают «альтернативные медиа» для пропаганды. Местные журналисты отказались от сотрудничества, поэтому оккупанты привлекают к работе молодых студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

«Россияне готовят новых пропагандистов с нуля для нужд своей машины лжи», — говорилось в сообщении.

Отмечается, что главной задачей таких медиа является стать якобы голосом региона и вместе с тем промывать мозги местным. Однако сейчас в этих медиа работают сами россияне, ведь местные журналисты отказались от сотрудничества. Следовательно, россияне пытаются создать местных пропагандистов с нуля.

«Для этого привлекают не принципиальную молодежь, которая в поисках славы и работы готова работать на оккупантов. Так, в Луганской области накануне 1 сентября 20 студентов получили «наборы блоггера» и перечень тем, которые должны осветить в рамках проекта «Пишем будущее». Победители проекта станут «журналистами» во вновь созданных филиалах российских каналов», — говорится в сообщении.

Напомним, россияне активно завозят на временно захваченные территории работников из России. Причина — дефицит рабочей силы в регионе.