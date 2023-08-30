Оккупанты завозят на оккупированные территории работников из России — ЦНС

Россияне активно завозят на временно захваченные территории работников из России. Причина — дефицит рабочей силы в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

Как отмечается на сайте, подавляющее количество местных либо покинули регион из-за оккупации, либо отказывается работать. Следовательно, россияне завозят на захваченные земли своих слесарей, сварщиков и водителей.

«Они отвечают за ремонт поврежденной техники и строительство фортификационных сооружений. Организует отправку пособий оккупации фонд помощи «ленинградский рубеж», управляемый кремлем», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая (Донецкая область) в российский Челябинск.